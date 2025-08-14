10:01
USD 87.35
EUR 102.33
RUB 1.10
Техноблог

В России частично введены ограничения звонков в Telegram и WhatsApp

В России введены ограничения звонков в Telegram и WhatsApp. Частично ограничиваются звонки в двух мессенджерах для противодействия преступникам, проинформировал Роскомнадзор.

«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан.

Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы.

Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится.

Борьба со звонками преступников ведется последовательно. С 2024 года работает система «Антифрод», обеспечивающая блокировку звонков с подменой номера в традиционных телефонных сетях российских операторов связи. В результате подобные звонки практически все перешли в иностранные мессенджеры, отказывающиеся обеспечивать безопасность российских пользователей и общества», — говорится в сообщении.

Пресс-служба WhatsApp прокомментировала блокировку звонков в РФ.

«WhatsApp конфиденциален, по умолчанию защищен сквозным шифрованием и противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение. Именно поэтому российские власти пытаются блокировать WhatsApp для болee 100 миллионов наших пользователей в стране. Мы продолжим делать все возможное, чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалось доступным для людей по всему миру, включая РФ», — отметили в компании.

Telegram также прокомментировал блокировку звонков в России.

Мессенджер активно борется с вредоносными действиями, в том числе с призывами к мошенничеству, заявили в пресс-службе.

«Telegram борется с вредоносным использованием своей платформы, включая призывы к диверсии, насилию и мошенничеству. Модераторы, использующие специальные инструменты ИИ, активно отслеживают общедоступные разделы платформы и принимают жалобы, чтобы ежедневно удалять миллионы вредоносных сообщений. Кроме того, Telegram первым внедрил детальные настройки конфиденциальности для звонков, чтобы каждый пользователь мог самостоятельно определить, от кого принимать звонки, или полностью отключать их», — говорится в заявлении.

Согласно результатам ежегодного опроса Центробанка РФ, опубликованным в феврале 2025 года, 45,6 процента мошенников использовали сотовую связь и только 15,7 процента атаковали через мессенджеры.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/339531/
просмотров: 325
Версия для печати
Материалы по теме
В Казахстане появится черный список мобильных телефонов
Блокировка банковских карт, находящихся в реестре МВД РФ: комментарий МИД
В Жогорку Кенеше просят разблокировать TikTok
Популярный американский блогер MrBeast предложил выкупить часть TikTok
В Европе начали блокировать доступ к Telegram-каналам российских госСМИ
В России трафик YouTube упал до рекордно низкого уровня
В России заблокировали доступ к мессенджеру Viber
Водители блокируют выезд у станции скорой помощи. Глава УПСМ дал поручения
Роскомнадзор предложил блокировать научно-техническую информацию о VPN-сервисах
Эксперты выяснили: iPhone на iOS 17.4 невозможно взломать с помощью Cellebrite
Популярные новости
Павел Дуров анонсировал блокировку некоторых Telegram-каналов Павел Дуров анонсировал блокировку некоторых Telegram-каналов
Apple впервые с&nbsp;2017 года поднимет цену на&nbsp;iPhone Apple впервые с 2017 года поднимет цену на iPhone
Пользователи раскритиковали GPT-5, а&nbsp;OpenAI обещает вернуть GPT⁠-⁠4o за&nbsp;оплату Пользователи раскритиковали GPT-5, а OpenAI обещает вернуть GPT⁠-⁠4o за оплату
Объединяют усилия. iPhone будет работать на&nbsp;процессорах Samsung Объединяют усилия. iPhone будет работать на процессорах Samsung
Бизнес
В&nbsp;Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор В Beeline Кыргызстан назначен новый генеральный директор
Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+&nbsp;&mdash; с&nbsp;заботой о&nbsp;вашем будущем Пассивный доход каждый месяц для клиентов 55+ — с заботой о вашем будущем
TED Talk&nbsp;3: с&nbsp;экспертами об&nbsp;истинной ценности недвижимости TED Talk 3: с экспертами об истинной ценности недвижимости
&laquo;Компаньон FEST&raquo;: лето, которое запомнится «Компаньон FEST»: лето, которое запомнится
14 августа, четверг
10:00
Кыргызстан в цифровую эпоху: закон, скорость и суверенитет Кыргызстан в цифровую эпоху: закон, скорость и суверени...
09:59
В Нарынской области из реки извлекли упавший КамАЗ, водитель пропал без вести
09:43
Встреча на Аляске. Лидеры ЕС, Трамп и Зеленский обсудили предстоящие переговоры
09:25
Более 2 миллиардов сомов акциза собрали от произведенного в Кыргызстане алкоголя
09:23
Сом подешевел ко всем основным валютам, кроме доллара. Курс на 14 августа