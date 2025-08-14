В России частично введены ограничения звонков в Telegram и WhatsApp

В России введены ограничения звонков в Telegram и WhatsApp. Частично ограничиваются звонки в двух мессенджерах для противодействия преступникам, проинформировал Роскомнадзор.

«По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан.

Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы.

Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится.

Борьба со звонками преступников ведется последовательно. С 2024 года работает система «Антифрод», обеспечивающая блокировку звонков с подменой номера в традиционных телефонных сетях российских операторов связи. В результате подобные звонки практически все перешли в иностранные мессенджеры, отказывающиеся обеспечивать безопасность российских пользователей и общества», — говорится в сообщении.

Пресс-служба WhatsApp прокомментировала блокировку звонков в РФ.

«WhatsApp конфиденциален, по умолчанию защищен сквозным шифрованием и противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение. Именно поэтому российские власти пытаются блокировать WhatsApp для болee 100 миллионов наших пользователей в стране. Мы продолжим делать все возможное, чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалось доступным для людей по всему миру, включая РФ», — отметили в компании.

Telegram также прокомментировал блокировку звонков в России.

Мессенджер активно борется с вредоносными действиями, в том числе с призывами к мошенничеству, заявили в пресс-службе.

«Telegram борется с вредоносным использованием своей платформы, включая призывы к диверсии, насилию и мошенничеству. Модераторы, использующие специальные инструменты ИИ, активно отслеживают общедоступные разделы платформы и принимают жалобы, чтобы ежедневно удалять миллионы вредоносных сообщений. Кроме того, Telegram первым внедрил детальные настройки конфиденциальности для звонков, чтобы каждый пользователь мог самостоятельно определить, от кого принимать звонки, или полностью отключать их», — говорится в заявлении.

Согласно результатам ежегодного опроса Центробанка РФ, опубликованным в феврале 2025 года, 45,6 процента мошенников использовали сотовую связь и только 15,7 процента атаковали через мессенджеры.