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Техноблог

Древний город возрастом 3800 лет археологи нашли в Перу

Фото CNN. Древний город Пенико

Археологи обнаружили древний перуанский город Пенико, возраст которого оценивается в 3800 лет. Он расположен в перуанской провинции Уаура, к северу от столицы Лимы, сообщило CNN.

По оценкам ученых, Пенико основали примерно в 1800 годах до н.э. Предположительно, это был оживленный город, который находился на дороге от прибрежных поселений до населенных пунктов в высоких Андах и на берегах Амазонки. Археологам удалось обнаружить 18 строений, в том числе жилые здания и общественные постройки.

В одном из общественных зданий нашли глиняные скульптуры, церемониальные инструменты и так называемые «путутус» — церемониальные трубы из раковин.

Пенико основан после упадка цивилизации Караль — одной из древнейших в Америке. Одноименное поселение в Перу, известное также как Караль-Супе, развивалось примерно в 2600-2000 годах до нашей эры. Предположительно, Пенико развился благодаря торговле гематитом — минералом, из которого получали порошок ярко-красного цвета. Его использовали в росписях на керамике и кампе и в нанесении ритуальных знаков на тело.

Сейчас территория Пенико частично открыта для туристов. Раскопки на ней длились около восьми лет.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/335631/
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