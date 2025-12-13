22:25
«Золотую» окаменелость животного возрастом 450 миллионов лет нашли в США

Фото Люка Пэрри. Окаменелость нового вида, Lomankus edgecombei

Ученые обнаружили в штате Нью-Йорк (США) потрясающие «золотые» окаменелости неизвестного ранее вида морских животных, названного Lomankus edgecombei. Эти организмы обитали на Земле более 450 миллионов лет назад, пишет издание @hi-tech.

В отличие от большинства окаменелостей, которые сохранились в осадочных породах под давлением, эти образцы не изменили свою анатомию. Их крошечные тела медленно заменил металл (пирит), благодаря чему форма осталась нетронутой на протяжении миллионов лет.

Палеобиолог из Оксфордского университета Люк Пэрри объяснил, что пирит образуется под действием бактерий, расщепляющих органику без кислорода. Газ, который они производят, вступает в реакцию с железом, формируя сульфид.

«Сохранившиеся там туши животных напоминают маленькие островки, на которых как раз и создаются условия для образования пирита», — отметил Люк Пэрри.

Сяодун Ван
Фото Сяодун Ван. Художественная реконструкция Lomankus edgecombei
В результате исследователи получили набор окаменелостей с исключительной трехмерной сохранностью. Это дает максимально точное представление об анатомии существ, живших во время упадка членистоногих и являвшихся свидетелями эволюции придатков в усики, клешни и клыки.
