21:51
USD 87.45
EUR 100.46
RUB 1.08
Общество

На дне озера Иссык-Куль нашли мусульманский некрополь XIII-XIV веков

Фото из интернета

Осенью 2025 года на северо-западном побережье озера Иссык-Куль состоялась международная подводно-археологическая экспедиция, организованная Русским географическим обществом (РГО), Институтом археологии РАН и Институтом истории, археологии и этнологии Национальной академии наук Кыргызстана. Об этом пишет asia24.media со ссылкой на rgo.ru.

Ученые изучали затопленный комплекс Тору-Айгыр, который являлся для торговцев и путников важным пунктом на Великом шелковом пути. Они нашли части средневекового кладбища, крупные керамические изделия и элементы строений из обожженного кирпича, что подтверждает наличие древнего города.

Археологи исследовали четыре участка озера на глубине от одного до четырех метров. В первой локации нашли конструкции из обожженного кирпича — останки разрушенных зданий, среди которых находился каменный жернов, используемый для переработки зерна. Также найден архитектурный элемент, указывающий на наличие социального здания с внешним декором, возможно, мечети или медресе. Вокруг останков наблюдаются развалы каменных и деревянных конструкций. Образцы отправлены на дендрохронологический анализ и AMS-датирование, что поможет определить их возраст.

Этот памятник представляется как город или крупная торговая агломерация на важном участке Шелкового пути. В начале XV века в результате сильного землетрясения город оказался под водой. По мнению ученых, на момент катастрофы жители уже покинули свои дома, что стало трагическим событием, схожим с историей Помпеи. После этого земля населялась кочевниками, и вся стройная средневековая цивилизация исчезла.

На втором участке найден мусульманский некрополь XIII-XIV веков, который размыло водой. На площади размером 300 на 200 метров археологи обнаружили захоронения, сохранившие исламские обряды: скелеты были ориентированы по направлению к священной Каабе в Мекке. В этом месте извлечены останки мужчины и женщины, которые в дальнейшем будут изучены антропологами.

На третьем участке, расположенном южнее основного комплекса, археологи нашли средневековую керамику и целый сосуд (хум). Однако поднять его в этом сезоне не удалось, артефакт крепко застыл в грунте.

Благодаря современным технологиям и использованию подводных дронов специалисты точно зафиксировали находки и создали базу для будущего мониторинга состояния памятника. Экспедиция проводится в сотрудничестве с НАН КР, и ее результаты станут основой для будущих научных публикаций и исследований, направленных на сохранение подводного наследия Иссык-Куля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349812/
просмотров: 337
Версия для печати
Материалы по теме
Владимир Плоских. Хранитель истории и проводник в прошлое Кыргызстана. Часть 1
В Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни
Археологи Большого Алтая впервые проведут раскопки в Кыргызстане
Владимир Плоских. Хранитель истории и проводник в прошлое Кыргызстана. Часть 2
Археологи раскрыли секрет изображений на 1300-летнем алтаре майя
Презентация книги «Аксакал» об археологе Орозбеке Шабданове прошла в Бишкеке
Археологи КР рассчитывают продолжить работу по сохранению исторического наследия
Раскопки в Нарыне. Как археологи открывают новые страницы истории Кыргызстана
Древний порт обнаружили на острове Корсика
История кыргызского динозавра. Как его нашли и почему он до сих пор не в музее
Популярные новости
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Бизнес
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
В&nbsp;Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности В Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности
MBANK предлагает 15&nbsp;процентов годовых по&nbsp;депозиту на&nbsp;девять месяцев MBANK предлагает 15 процентов годовых по депозиту на девять месяцев
Выгодный тариф &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; для госслужащих Выгодный тариф «О!Мамлекеттик» для госслужащих
5 ноября, среда
21:47
В городе Ош ремонтируют здание мэрии. Муниципалитет показал, каким оно станет В городе Ош ремонтируют здание мэрии. Муниципалитет пок...
21:23
На дне озера Иссык-Куль нашли мусульманский некрополь XIII-XIV веков
21:21
В части Бишкека 6 ноября не будет холодной воды
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 6 ноября: в Бишкеке без осадков
20:56
Прорыв теплосети. 7-й микрорайон и «Асанбай» остались без тепла и горячей воды