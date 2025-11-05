На дне озера Иссык-Куль нашли мусульманский некрополь XIII-XIV веков

Осенью 2025 года на северо-западном побережье озера Иссык-Куль состоялась международная подводно-археологическая экспедиция, организованная Русским географическим обществом (РГО), Институтом археологии РАН и Институтом истории, археологии и этнологии Национальной академии наук Кыргызстана. Об этом пишет asia24.media со ссылкой на rgo.ru.

Ученые изучали затопленный комплекс Тору-Айгыр, который являлся для торговцев и путников важным пунктом на Великом шелковом пути. Они нашли части средневекового кладбища, крупные керамические изделия и элементы строений из обожженного кирпича, что подтверждает наличие древнего города.

Археологи исследовали четыре участка озера на глубине от одного до четырех метров. В первой локации нашли конструкции из обожженного кирпича — останки разрушенных зданий, среди которых находился каменный жернов, используемый для переработки зерна. Также найден архитектурный элемент, указывающий на наличие социального здания с внешним декором, возможно, мечети или медресе. Вокруг останков наблюдаются развалы каменных и деревянных конструкций. Образцы отправлены на дендрохронологический анализ и AMS-датирование, что поможет определить их возраст.

Этот памятник представляется как город или крупная торговая агломерация на важном участке Шелкового пути. В начале XV века в результате сильного землетрясения город оказался под водой. По мнению ученых, на момент катастрофы жители уже покинули свои дома, что стало трагическим событием, схожим с историей Помпеи. После этого земля населялась кочевниками, и вся стройная средневековая цивилизация исчезла.

На втором участке найден мусульманский некрополь XIII-XIV веков, который размыло водой. На площади размером 300 на 200 метров археологи обнаружили захоронения, сохранившие исламские обряды: скелеты были ориентированы по направлению к священной Каабе в Мекке. В этом месте извлечены останки мужчины и женщины, которые в дальнейшем будут изучены антропологами.

На третьем участке, расположенном южнее основного комплекса, археологи нашли средневековую керамику и целый сосуд (хум). Однако поднять его в этом сезоне не удалось, артефакт крепко застыл в грунте.

Благодаря современным технологиям и использованию подводных дронов специалисты точно зафиксировали находки и создали базу для будущего мониторинга состояния памятника. Экспедиция проводится в сотрудничестве с НАН КР, и ее результаты станут основой для будущих научных публикаций и исследований, направленных на сохранение подводного наследия Иссык-Куля.