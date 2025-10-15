19:50
Археологи Большого Алтая впервые проведут раскопки в Кыргызстане

Впервые в истории кыргызско-российского сотрудничества археологи центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» проведут раскопки на территории Кыргызстана с 17 по 25 октября. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Экспедиция отправится в курганный комплекс в Кеминском районе Чуйской области. В ней примут участие археологи Алексей Тишкин, Вадим Горбунов, Сергей Бондаренко, Темирлан Чаргынов и Орозбек Солтобаев, а также студенты и аспиранты КНУ имени Жусупа Баласагына. Археологи будут использовать цифровые технологии для точной фиксации находок и реконструкций.

Цель экспедиции — изучить культуру древних кочевников и погребальные памятники тюркской эпохи.

«Сотрудники Алтайского государственного университета будут впервые участвовать в археологических раскопках на территории КР. Надеемся, что наш опыт пригодится, а удача от нас не отвернется», — отметил руководитель группы Алексей Тишкин.

Проект реализуется научно-образовательным центром алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» Алтайского государственного университета совместно с Кыргызским национальным университетом имени Жусупа Баласагына.

Экспедиция станет новым этапом сотрудничества ученых двух стран и поможет глубже понять историю народов Центральной Азии.
