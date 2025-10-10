Владимир Плоских. Хранитель истории и проводник в прошлое Кыргызстана. Часть 2

Имя выдающегося советского и кыргызстанского ученого Владимира Плоских известно не только на родине, но и за ее пределами. Он внес огромный вклад в изучение и сохранение культурного наследия Центральной Азии. Имя ученого по праву навсегда вписано в историческую летопись КР.

Исследователь, историк, археолог, педагог и писатель Владимир Михайлович Плоских скончался 31 июля 2025-го на 88-м году жизни. Его, без преувеличения, великие дела продолжают его ученики и последователи...

24.kg во второй части публикации рассказывает о первой и единственной любви ученого, его семье и династии.

Любовь Михалыча

Владимир Плоских в браке с супругой Валентиной Воропаевой прожил 64 года. Она была не только матерью его детей. Для ученого жена стала музой, соратницей, близким по духу человеком.

Фото личный архив семьи. Владимир Плоских с супругой

Несмотря на преклонный возраст — 86 лет, Валентина Алексеевна прекрасно помнит все этапы совместной жизни и до сих пор не может поверить, что мужа нет рядом. Больно и горько, но она всегда вспоминает о нем с улыбкой.

«Моего супруга часто любя называли Михалычем. Он был душой любой компании, никогда не поощрял уныния, любил жизнь во всех ее проявлениях. Большой, лохматый, кудрявый, с широкой улыбкой — таким я впервые увидела Владимира, когда познакомилась с ним на субботнике при поступлении в вуз. Потом были годы совместного студенчества, дружбы, во время которых он проявлял себя как настоящий мужчина, защитник, готовый даже залезть в озеро, чтобы достать кувшинки для любимой. С тех пор цветы по праздникам стали обязательным ритуалом в нашей семье. Он был романтиком, искателем по жизни», — вспоминает Валентина Воропаева.

Она добавляет, что Владимир Михайлович был компанейским, любил проводить время с друзьями. «Он был очень близок с Маром Байджиевым, Илгизом Айтматовым, Эрнстом Акрамовым, который неоднократно спасал нас, когда шалило здоровье», — отмечает супруга историка.

Династия историков

Супруга Владимира Плоских историк по образованию, работала долгие годы в КРСУ преподавателем, автор ряда научных и художественных произведений.

У семейной четы двое детей. Дочь Светлана, также историк, продолжает дело отца, изучая судьбы репрессированной интеллигенции советской эпохи. Более 20 лет преподает студентам в вузе.

Как рассказала дочь историка, над выбором профессии она думала недолго. «Среда определила мой выбор. Когда в семье постоянно спорят об истории, сложно оставаться равнодушной. Папа всегда останется в памяти большим, добрым и постоянно работающим. Когда кто-то начинал хвалить его, он шутя говорил: «В некрологе выскажитесь», — с улыбкой вспоминает Светлана.

Сын Владимира Плоских Василий и его дочь Виктория тоже пошли по стопам родителей и стали историками. В настоящее время оба преподают в КРСУ.

Василий Владимирович стал достойным продолжателем иссык-кульских изысканий, который вместе с отцом с 1985 года не просто работал, а пропадал в экспедициях. А последние десять лет, являясь его заместителем, тесно сотрудничал с аквалангистами из разных стран, организуя на озере Иссык-Куль международные экспедиции.

Фото личный архив семьи. Владимир Плоских с сыном Василием

Василий Плоских защитил кандидатскую диссертацию по истории и проблемам исследования затонувших памятников Иссык-Куля, является автором ряда монографий, научных статей. По материалам подводных исследований озера Иссык-Куль кыргызские, российские и японские документалисты создали несколько фильмов.

Фото личный архив семьи. Владимир Плоских

Музей памяти

Результатом многолетней экспедиционной деятельности и археолого-этнографических практик студентов-историков и культурологов стало открытие Историко-археологического музея КРСУ, коллекции которого с 1995 года постоянно пополняются. В настоящее время музей располагает фондом в 2,5 тысячи единиц хранения и демонстрирует свои экспозиции гостям республики и университета.

Как рассказал Василий Плоских, в музее хранятся уникальные экспонаты.

Фото личный архив семьи. Василий Плоских

«Как-то приезжал к нам Далай-лама, чтобы увидеть уникальную стеллу Будды, найденную в городище Красной Речки. Как известно, там ранее был буддийский храм. Оттуда же в музее появилась ладонь 12-метрового лежащего Будды. Это старейший глиняный Будда, какой есть на планете Земля. Его еще в советское время отправили на реставрацию в Эрмитаж, так как ресурсов не было самим сделать это. Но из-за финансовых вопросов статую так и не вернули назад, осталась только ладонь. От другого двухметрового Будды у нас есть ступня, само же божество мы законсервировали на месте раскопок, так сказать, до лучших времен. Далай-лама перед этими ценными реликвиями медитировал два часа.

Были и такие, кто хотел выкупить или сделать гипсовые копии экспонатов за большие деньги. Например, казахи у меня хотели выкупить балбал за $1 тысячу 500. А я его около башни Бурана у поливника, который этим балбалом воду перекрывал на полях, выкупил за 500 сомов», — улыбаясь, сказал он.

Своего отца Василий Плоских характеризует как гуру и своей путеводной звездой, который учил не через нотации, а через собственный пример и книги.

«Он был уникальный человек, и не потому, что он мой отец. Он любил жизнь, бережливо относился ко всему, был успешен во всех ипостасях. Я буквально жил в кабинете отца. И когда засыпал, отец читал, просыпался, и отец снова читал. Он многим помогал наставлениями, благодаря ему многие люди менялись в лучшую сторону. Все его научные и художественные труды собраны в 17 книгах 15-томника. У меня есть мечта — выпустить художественные книги Амана Газиева на кыргызском языке. Мар Байджиев хотел этим заняться, но не успел. А так было бы здорово, если бы больше людей узнали Амана Газиева», — считает историк.

У Василия Плоских остались еще рукописные и печатные архивные материалы, которые не были опубликованы. Его семья работает над тем, чтобы эти материалы увидели свет.

Бюст при жизни

Еще при жизни Владимир Плоских обзавелся собственным бюстом, который изготовил известный скульптор Виктор Шестопал. Сейчас он стоит в доме историка.

Фото личный архив семьи. Владимир Плоских с Шестопалом

По словам Валентины Воропаевой, изготовлен бюст из чистой бронзы.

«Шестопал сам захотел изготовить его, потому что считал очень образным типаж Владимира Плоских. Когда муж умер, скульптор предлагал сделать из бюста памятник на кладбище, но я не хочу этого, так как боюсь вандалов, которые могут быть падки на переплавку бронзы, как это произошло с памятником Боконбаеву. Я лучше отдала бы бюст в музей.

Мой бюст тоже изготовил Шестопал, только из мрамора, так хотел сам Владимир Плоских. К слову, познакомились они, когда работали над памятником Пушкину, который установлен нынче перед КРСУ», — добавила она.

Признание и наследие

Владимир Михайлович оставил после себя огромное научное и культурное наследие, включающее около 500 научных, учебно-методических и научно-популярных трудов, 70 монографий и учебников. Его работа в Институте истории НАН КР, Кыргызско-Российском Славянском университете, его археологические экспедиции и литературное творчество навсегда останутся бесценным вкладом в развитие науки и культуры Кыргызстана.

Владимир Плоских был человеком, который всей своей жизнью доказал, что история — это не просто прошлое, а живая ткань, связывающая поколения и формирующая будущее. Его исследования Иссык-Куля продолжаются, а труды вдохновляют новые поколения ученых.

Фото личный архив семьи. Владимир Плоских

Владимир Михайлович был удостоен множества наград и почетных званий, включая ордена «Манас» II и III степеней, медаль «Данк», звание заслуженного деятеля науки КР, дважды лауреата Государственной премии КР в области науки и техники, отличника народного образования и других.

Он был одним из основных инициаторов научного обоснования 2200-летия кыргызской государственности и 3000-летия Оша.

Профессор Арон Брудный отмечал как главное качество в профессоре Владимире Плоских его одаренность: «...про таких людей говорят — он историк от Бога. Да, история — это его любовь, его профессия, его судьба. Он автор фундаментальных монографий, создатель учебных пособий, программ. Но это лишь одна из многих граней личности выдающегося историка. Он археолог, с увлечением участвующий в трудной работе тех, кем руководит. Он талантливый писатель, вместе с друзьями публикующий интересные и в то же время исторически точные романы и повести. И когда читаешь его произведения, чувствуешь, что в нем осталось еще нечто нереализованное — талант дипломата, воина, путешественника. Он человек, который отдал годы труда делу восстановления исторической справедливости, историк-портретист, умеющий в лучших традициях этого жанра создавать психологически богатые образы личностей, навсегда вписавших свои имена в историю Кыргызстана...».

Светлая память о выдающемся ученом, мудром наставнике и искреннем патриоте Кыргызстана навсегда сохранится в сердцах его учеников, коллег и всего народа.