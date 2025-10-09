Владимир Плоских. Хранитель истории и проводник в прошлое Кыргызстана. Часть 1

Имя выдающегося советского и кыргызстанского ученого Владимира Плоских известно не только на родине, но и за ее пределами. Он внес огромный вклад в изучение и сохранение культурного наследия Центральной Азии. Имя ученого по праву навсегда вписано в историческую летопись Кыргызстана.
Исследователь, историк, археолог, педагог и писатель Владимир Михайлович Плоских скончался 31 июля 2025-го на 88-м году жизни. Его, без преувеличения, великие дела продолжают его ученики и последователи...
От Акмолинска до вершин науки Кыргызстана
Владимир Михайлович родился 10 апреля 1937 года в Акмолинске (ныне Астана). По словам родственников, он из казахских степей попал в столицу Кыргызстана совершенно случайно: упустил сроки поступления на физико-математический факультет в Алматы.
Но узнал, что во Фрунзе есть возможность успеть сдать документы в приемную комиссию. Успел. Успешно сдав экзамены, будущий летописец страны поступил на исторический факультет Кыргызского государственного национального университета. Он получил два диплома, окончив еще и филологический факультет.
Карьеру начал, преподавая историю и литературу в школе. Но истинное призвание нашел в стенах Института истории Академии наук Киргизской ССР. Именно там, работая лаборантом, впервые отправился в археологическую экспедицию в Алай. Наверное, в той поездке Владимир Плоских осознал, что навсегда связал свою судьбу с Кыргызстаном.
За 47 лет работы он прошел путь от младшего научного сотрудника до вице-президента Национальной академии наук КР.
Об исторической справедливости
Владимир Михайлович был признанным специалистом в области археологии, этнографии и источниковедения. Его научные труды стали фундаментальными для изучения истории кыргызского народа, его государственности и богатого культурного наследия.
Среди ранних работ — исследования аграрных отношений кыргызов накануне присоединения к России, а также книги о первых кыргызско-русских посольских связях и международных отношениях кыргызов в XVIII-XIX веках.
В 1977-м вышла монументальная монография Владимира Плоских «Кыргызы и Кокандское ханство». Позже в Москве он успешно защитил докторскую диссертацию на эту тему.
С конца 80-х Владимир Михайлович занялся изучением истории тоталитарного режима в СССР и Кыргызстане. Результаты изысканий способствовали реабилитации многих невинно репрессированных в 30-е годы.
Главный редактор журнала «Литературный Кыргызстан» Александр Иванов, который долгие годы дружил с семьей ученого, в своей книге «Владимир Плоских» описывал одну из страниц его жизни.
«Володя был первым ученым, кто оказался в святая святых КГБ и кто основательно изучил имеющиеся там документы по репрессированным. Таким образом, в крупном научном труде достигнута полная достоверность при освещении этого периода. Не случайно на описанные в нем факты ссылались и ссылаются авторы многих других изданий, где рассматриваются вопросы, связанные с репрессиями в нашей республике.
Его заинтересовали трагические судьбы выдающихся деятелей науки и культуры Киргизии, а также тех, кто жертвовал своим положением, авторитетом ради спасения добрых имен репрессированных. И вот рождаются пронзительные книги об одном из первых инициаторов создания киргизской советской государственности Абдыкериме Садыкове, о замечательном русском ученом-подвижнике, крупнейшем лингвисте-полиглоте Евгение Дмитриевиче Поливанове, о классике киргизской лингвистики, ученом, поэте и драматурге Касыме Тыныстанове, о видном партийном и государственном деятеле Торекуле Айтматове, о непревзойденном киргизском лексикографе Константине Кузьмиче Юдахине и ряде других», — вспоминал Александр Иванов.
Научные поиски и кропотливый труд Владимира Плоских также стали результатом создания глобальной концепции «Кыргызская государственность: с древнейших времен до современности».
По его учебникам «История Кыргызстана» сегодня учатся школьники и студенты.
Подводные тайны и древние цивилизации
Одним из самых увлекательных направлений в работе Владимира Михайловича стали подводные археологические исследования на озере Иссык-Куль. Он руководил международными экспедициями в течение четверти века.
Не только в Кыргызстане по-прежнему активно обсуждают легенду о средневековом христианском монастыре, ушедшем под воду озера. Священнослужители считают историческим преданием сведения о том, что в древности у стен этого монастыря были захоронены мощи святого Матфея-евангелиста, одного из 12 апостолов Христа.
Одним из документальных свидетельств существования монастыря на Иссык-Куле является так называемая Каталанская карта 1375 года нашей эры. Кстати, в труде «Путешествие в Тянь-Шань в 1856-1857 годах» Петр Семенов-Тян-Шанский сообщает, что он видел эту карту в свою бытность в Венеции — на ней обозначены Иссык-Куль и монастырь.
Летом 2003-го в работе экспедиции принимали участие аквалангисты Конфедерации подводной деятельности России. В заливе Кара-Ой обнаружены два бронзовых жертвенных котла сакского периода. Их возраст насчитывает около 2,5 тысячи лет. О такой удаче могут лишь мечтать археологи всего мира.
Педагог, наставник, писатель
По истории Иссык-Куля достаточно вспомнить книги, написанные в соавторстве Владимиром Плоских и Владимиром Мокрыниным, «Иссык-Куль: затонувшие города» (1988), «На берегах Иссык-Куля» (1992), еще «Атлантида» Центральной Азии — тайна Великого шелкового пути" (2004), в которой озеро Иссык-Куль названо «пульсирующим сердцем» Евразии.
Ученые в своих публикациях задавались вопросами, такими как «Проблемы древней цивилизации Иссык-Куля», «Клад Чингисхана: миф или реальность?», «Христианская святыня на дне Иссык-Куля?». О сокровищах, скрытых в горах и на дне озера Иссык-Куль, рассказывают не только предания и легенды, упоминают о них и письменные источники», — говорили историки.
Более 30 лет Владимир Михайлович совмещал академическую деятельность с работой в Кыргызско-Российском Славянском университете, возглавляя кафедру истории и культурологии. Он был председателем диссертационного совета Высшей аттестационной комиссии РФ.
Подготовил целую плеяду учеников и последователей: 26 кандидатов и 10 докторов наук.
«Амангазиевский» этап
Юные кыргызстанцы наверняка не знают про «амангазиевский» этап жизни великого исследователя.
Первые исторические миниатюры Амана Газиева вышли в журнале «Литературный Кыргызстан» и имели успех. Читатели были не только приятно удивлены, но и заинтригованы: даже в Союзе писателей Киргизской ССР никто не знал Амана Газиева. Но все восторгались, как он пишет — очень интересно, да еще какие темы берет.
Произведения, основанные на глубоком знании фактов и архивных материалов, пользовались огромным успехом, не только интригуя читателей, но и максимально достоверно рассказывая им историю кыргызского народа.
В 1990 году опубликована книга «На берегах Яксарта», в 1991-м — «Курманджан датка — некоронованная царица Алая», затем «Барсбек — каган кыргызов» и, наконец, «Пулат-хан». Все эти книги были моментально распроданы.
Чем же отличаются произведения Амана Газиева от других работ авторов исторического жанра?
Знаменитые романисты прошлого, как правило, ради лихо закрученных сюжетов и занимательности зачастую пренебрегали исторической правдой, допускали анахронизмы, перемещали события и героев из одной эпохи в другую, то есть следовали законам художественного исторического повествования.
Документы, архивные материалы, данные исторических хроник излагаются предельно достоверно, а иногда и цитируются. Поэтому мудрый манап Атаке-батыр, направивший посольство в Санкт-Петербург к Екатерине II, несравненная Курманджан датка, благородный Шабдан и храбрый Байтик встают перед читателем как живые люди, при этом они абсолютно реальные исторические личности.