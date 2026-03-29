Общество

Полевой комитет по археологии при Минкультуры подвел итоги 2025 года

Полевой комитет по археологии при Минкультуры подвел итоги 2025 года под руководством заместителя министра культуры, информации и молодежной политики Аскаралы Мадаминова.

По данным пресс-службы ведомства, археологи представили презентации, отражающие результаты профессиональной деятельности за отчетный период. Всего было представлено 35 докладов. Участники обменялись мнениями, обозначили актуальные проблемы отрасли и рассмотрели перспективы дальнейшего развития археологических исследований.

Также обсуждались меры по повышению эффективности полевых исследований, внедрению современных методов и технологий, а также вопросы сохранения археологического наследия.
 
