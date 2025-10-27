12:55
Ученые ОшГУ нашли в Кара-Суйском районе древний археологический памятник

Научные сотрудники Ошского государственного университета провели экспедицию на пастбище Шут Папанского айыльного аймака Кара-Суйского района и исследовали новый археологический памятник, который, по предварительным данным, относится ко II-I векам до нашей эры. Об этом сообщили в вузе.

Как заявил инициатор экспедиции геоэколог Абдижапар Аккулов, во время исследований обнаружены многочисленные фрагменты керамики, остатки ручных мельниц («жаргылчак») и петроглифы — изображения, выбитые на камнях. По предварительной оценке, керамика относится к раннему железному веку, а петроглифы — к дотюркскому периоду (до VI века нашей эры).

«Эти находки представляют большую научную ценность и являются важным источником для изучения древней культуры и хозяйственной жизни региона. В ближайшее время подготовят паспорт памятника, и мы предложим включить его в Реестр исторических и культурных объектов Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики», — отметили в ОшГУ.

В составе научной группы были геоэколог Абдижапар Аккулов, доценты кафедры истории Кыргызстана и археологии, этнологии Историко-юридического института ОшГУ — кандидаты исторических наук Сабыр Арстанов, Салтанат Алишер кызы и аспирант Куттубек Орунбай уулу. В экспедиции также приняли участие местные жители и сотрудники лесного хозяйства.

Абдижапар Аккулов заметил, что впервые посетил этот район в феврале 2025 года по приглашению местных активистов. Тогда он изучал состояние уникальных лесных массивов и пастбищ, а также обсуждал с руководством Ошского лесного хозяйства проведение экспериментальных работ, связанных с адаптацией к климатическим изменениям. Именно тогда ученый обратил внимание на следы древних поселений и сооружений.

По мнению специалистов, дальнейшие комплексные исследования могут пролить новый свет на историю южных регионов КР. Благодаря уникальному природному ландшафту пастбища Шут этот район имеет высокий потенциал для развития экологического и исторического туризма.
