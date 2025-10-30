11:52
Археологи обнаружили в Кыргызстане древнее каменное изваяние женщины

Археологи Научно-образовательного центра алтаистики и тюркологии «Большой Алтай» Алтайского государственного университета (Россия) совместно с коллегами из Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына нашли в Чуйской области уникальное каменное изваяние раннетюркского периода с изображением женского облика.

НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай»
Фото НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай»

Как сообщили археологи, находка сделана в урочище Боромбай возле села Кызыл-Октябрь Кеминского района в ходе работы кыргызско-российской археологической экспедиции. На камне высечено женское лицо в трехрогом головном уборе — элементе, характерном для эпохи ранних тюрков (VI-VIII века). Правая рука фигуры держит кубок — традиционный атрибут древних культовых изваяний.

«Изваяние выбито на крупном валуне, который по составу отличается от местных пород. Вероятно, камень специально доставлен для изготовления этого изображения», — отметил руководитель экспедиции профессор Алексей Тишкин.

НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай»
Фото НОЦ алтаистики и тюркологии «Большой Алтай»

Ученые провели фотограмметрию объекта и создали его цифровую копию, которая в дальнейшем будет опубликована.

Исследования велись в археологическом комплексе Боромбай I и Боромбай II, где ранее выявлены курганы разных эпох. В раскопе кургана № 39 археологи обнаружили катакомбное погребение с каменной кладкой в несколько слоев. Хотя грабители частично разрушили погребение, удалось извлечь фрагменты костей и керамики. Радиоуглеродный анализ поможет уточнить возраст находки.

По словам профессора, конструкция захоронения необычна для Алтая и, возможно, относится к дотюркскому времени, вероятно, к кенкольской культуре.

Кроме того, при исследовании кургана № 8 комплекса Боромбай II археологи нашли фрагменты керамики и каменный пест, что может указывать на кенотаф — символическую могилу без останков.

В экспедиции участвовали исследователи АлтГУ Алексей Тишкин, Вадим Горбунов и Сергей Бондаренко. Существенную помощь оказали представители КНУ — заведующий кафедрой археологии Темирлан Чаргынов и сотрудник кафедры Орозбек Солтобаев, получивший официальное разрешение на проведение работ.

«В общей сложности на памятнике Боромбай I зафиксирован 41 археологический объект. К сожалению, часть курганов разрушена при строительстве шоссе и распашке земель», — отметил Алексей Тишкин.

После завершения полевых работ раскопы рекультивированы для сохранения природного ландшафта.

Ученые планируют продолжить археологические исследования в Кыргызстане. Для этого требуются расширение временных рамок экспедиции, дополнительное финансирование и активное применение цифровых технологий.

«Эта находка — важный шаг в изучении культуры кочевых народов Центральной Азии и древних тюрков. Женский образ с трехрогим убором — редкое свидетельство символики и ритуалов той эпохи», — подчеркнул профессор. 
