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Техноблог

Google представила ОС Android XR для гарнитур смешанной реальности

Google выпустила предварительную версию платформы для создания приложений для операционной системы Android XR. Об этом сообщается в блоге разработчиков Android.

Для разработчиков доступны такие инструменты, как ARCore, Android Studio, Jetpack Compose, Unity и OpenXR.

Первый шлем с поддержкой Android XR под кодовым названием Project Moohan будет выпущен в 2025 году. Его производителем станет Samsung, а шлем производится совместно с Qualcomm, Magic Leap и другими компаниями.

Известно, что шлем получит интегрированный ИИ-ассистент Google Gemini, который сможет отвечать на вопросы, поддерживать разговор, объяснять увиденное и помогать с управлением. На старте также будет доступ к таким сервисам Google, как YouTube, «Google Фото», «Google Карты», Google Chrome и Google TV.

Компания отмечает, что устройство сможет запускать и другие приложения для Android, так как для их разработки используются те же инструменты.

Пока неизвестно, как будет выглядеть гарнитура от Samsung. Неясно, будет ли это шлем или очки.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/314209/
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