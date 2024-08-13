Google отключил монетизацию для YouTube-блогеров из РФ

Крупнейший в мире сервис по монетизации контента с помощью рекламы AdSense прекратил работу в России, пишет агентство Reuters. Этот инструмент позволял российским блогерам зарабатывать в YouTube на контекстной рекламе после того, как видеохостинг отключил монетизацию для пользователей из РФ.

«Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной расположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя», — говорится в сообщении команды Google Payments.

В сообщении также добавляют, что заработок за июль будет выплачен между 21 и 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты.

AdSense позволяет автоматически размещать на сайтах текстовую и графическую рекламу, подходящую по контексту к информации на этих сайтах.

В Google не уточнили, что именно заставило компанию принять это решение, в то же время Reuters напомнил о снижении скорости YouTube в России в последние недели. Как отмечают СМИ, прекращение работы этого инструмента скажется не только на YouTube-блогерах, но и на всех владельцах российских веб-сайтов, где размещалась реклама из AdSense.

Сообщается, что Google AdSense позволяла российским блогерам зарабатывать на YouTube даже после отключения монетизации в 2022 году, хотя и в меньших объемах.