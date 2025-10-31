00:52
Техноблог

YouTube улучшит качество старых видео с помощью искусственного интеллекта

YouTube улучшит качество старых видео с помощью искусственного интеллекта. Платформа запускает новую функцию, которая посредством ИИ автоматически повысит качество роликов с низким разрешением, сообщает The Verge.

Технология предназначена для масштабирования видео с исходным качеством от 240p до 720p. В дальнейшем YouTube планирует добавить поддержку ИИ-апскейла до 4K. При этом исходные файлы останутся без изменений — пользователи смогут самостоятельно выбирать между оригинальной и улучшенной версией ролика в настройках.

Компания отметила, что и авторы, и зрители смогут отключить автоматическое улучшение, если предпочтут сохранить исходное изображение. Такая опция введена после многочисленных жалоб контентмейкеров, которые ранее сообщали о нежелательных изменениях качества при работе ИИ-алгоритмов.

Технологии апскейлинга с применением ИИ уже используются рядом производителей оборудования — в частности, в телевизорах и медиаплейерах.

YouTube стал первой крупной видеоплатформой, внедрившей масштабирование на основе нейросетей с возможностью полного контроля со стороны пользователей.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/349185/
просмотров: 222
Версия для печати
