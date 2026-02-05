22:48
Техноблог

YouTube запустил ИИ-дубляж на 27 языков для всех пользователей

Фото Unsplash

Видеохостинг YouTube открыл доступ к функции автоматического дублирования видео с помощью искусственного интеллекта для всех авторов. Ранее инструмент тестировал лишь узкий круг создателей контента, а количество доступных языков ограничивалось девятью, сообщило издание Android Authority.

Новые возможности перевода

Теперь система поддерживает 27 языков, включая русский. Платформа обеспечила возможность автоматического перевода англоязычных роликов на русский язык и наоборот. Ключевым преимуществом обновления стала технология Expressive Speech. Она позволяет искусственному интеллекту сохранять интонацию, темп и эмоциональную окраску оригинальной речи спикера.

Синхронизация и реализм

На данный момент продвинутая озвучка работает для восьми языков, среди которых английский, французский, немецкий и испанский. Параллельно специалисты YouTube тестируют технологию автоматической синхронизации движений губ под переведенный звук, чтобы видео выглядело максимально естественно.

Контроль для авторов и зрителей

Разработчики предусмотрели инструменты управления контентом. Зрители могут в любой момент переключиться на оригинальную звуковую дорожку через настройки видео. Блогеры же получили право полностью отключать автоматический дубляж или заменять его собственной профессиональной озвучкой, если результат работы нейросети их не устроил.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/360776/
просмотров: 269
