YouTube начал удалять каналы низкого качества с сгенерированным ИИ-контентом

Видеохостинг YouTube начал удалять каналы с контентом низкого качества и сгенерированным исключительно искусственным интеллектом.

По данным издания The Verge, уже удалены два крупных канала — CuentosFacianantes (5,9 миллиона подписчиков) и Imperio de Jesus (5,8 миллиона подписчиков).

Ранее сервис Kapwing называл CuentosFacianantes самым популярным каналом с ИИ-контентом, отмечая, что он регулярно публиковал низкокачественные ролики. Канал собрал свыше 1,2 миллиарда просмотров.

Кроме того, еще 16 каналов, имевших аудиторию более 2 миллионов подписчиков, либо были удалены, либо лишились всего контента, например, Hеroes de Fantasia, Adhamali-0, Roupa25 и Super Cat League.

Удаление каналов произошло вскоре после того, как генеральный директор YouTube Нил Мохан затронул проблему распространения низкокачественного контента, созданного с помощью ИИ. Он отмечал, что YouTube планирует сократить распространение ИИ-слопа путем «усовершенствования уже используемой системы борьбы со спамом и кликбейтом».