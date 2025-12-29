17:25
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Техноблог

ИИ-мусор в YouTube: исследование выявило 20 процентов бесполезного контента

Фото из интернета. Специалисты опасаются, что алгоритмы YouTube стали идеальной средой для распространения бессмысленных роликов

Исследование сервиса Kapwing показало, что YouTube столкнулся с масштабным наплывом низкокачественного контента, созданного искусственным интеллектом. Об этом пишет издание The Guardian.

Эксперты проанализировали топ-100 каналов в 150 странах и выявили 278 аккаунтов, которые полностью состоят из ИИ-роликов. Эти «цифровые фабрики» собрали 221 миллион подписчиков и 63 миллиарда просмотров, принося владельцам доход от $117 миллионов в год.

Ситуация коснулась и системы рекомендаций. При проверке новых аккаунтов выяснилось: из первых 500 предложенных роликов 104 оказались ИИ-мусором. Это означает, что более 20 процентов стартовой ленты пользователя занимает контент, созданный исключительно ради накрутки просмотров и монетизации.

Популярные ниши ИИ-контента:

  • Абсурдные видео. Индийский канал Bandar Apna Dost набрал 2,4 миллиарда просмотров на сюрреалистичных битвах обезьяны с демонами.

  • Детский контент. Сингапурский проект Pouty Frenchie заработал около $4 миллионов на простых роликах с собакой в ярких декорациях.

  • Спекуляция на трагедиях. Канал The AI World использовал кадры наводнений в Пакистане, накладывая на них расслабляющую музыку.

Авторы таких каналов чаще проживают в странах со средним доходом (Индия, Нигерия, Вьетнам), где выплаты от YouTube значительно превышают местную зарплату.

Представители видеохостинга заявили, что ИИ лишь инструмент, и сервис продолжит продвигать качественный контент. Однако специалисты опасаются, что алгоритмы площадки, ориентированные на удержание внимания, стали идеальной средой для распространения бессмысленных «дофаминовых» роликов.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/356513/
просмотров: 103
Версия для печати
Материалы по теме
Китай ужесточил регулирование искусственного интеллекта — угроза контролю власти
В Google Chrome появился ИИ-агент, работающий вместо пользователя
Самые свободные от цензуры нейросети назвали эксперты
Disney вложит $1 миллиард в OpenAI и предоставит доступ к своим персонажам
Журнал Time назвал «человеком года» создателей искусственного интеллекта
Появился цифровой ИИ-аватар на кыргызском языке с анимацией и синхронной речью
Кабмин утвердил требования к безопасности и качеству систем ИИ
Миллионы рабочих мест под угрозой из-за стремительного развития ИИ
ChatGPT начал проверять возраст пользователей с помощью паспорта
Кыргызские ученые создали ИИ мирового уровня для мониторинга растений
Популярные новости
Узбекистан готовится к&nbsp;запуску первого национального космонавта на&nbsp;орбиту Узбекистан готовится к запуску первого национального космонавта на орбиту
Откуда появилась жизнь на&nbsp;Земле? NASA создало первую полную карту неба Откуда появилась жизнь на Земле? NASA создало первую полную карту неба
В&nbsp;Китае за&nbsp;две секунды разогнали вагон-платформу на&nbsp;магнитной тяге до&nbsp;700&nbsp;км/ч В Китае за две секунды разогнали вагон-платформу на магнитной тяге до 700 км/ч
Google разрешил пользователям менять адрес электронной почты Google разрешил пользователям менять адрес электронной почты
Бизнес
Эксперты из&nbsp;37&nbsp;стран посетили Meet Global MICE Congress в&nbsp;Москве Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
KFC рядом с&nbsp;теми, кому особенно важна поддержка KFC рядом с теми, кому особенно важна поддержка
Своевременная передача показаний счетчика газа&nbsp;&mdash; обязанность потребителей Своевременная передача показаний счетчика газа — обязанность потребителей
Зимние каникулы&nbsp;&mdash; 2026: оставайтесь онлайн с&nbsp;выгодным роумингом от&nbsp;О! Зимние каникулы — 2026: оставайтесь онлайн с выгодным роумингом от О!
29 декабря, понедельник
17:15
ИИ-мусор в YouTube: исследование выявило 20 процентов бесполезного контента ИИ-мусор в YouTube: исследование выявило 20 процентов б...
16:56
Стоимость серебра впервые превысила $81 за тройскую унцию
16:55
Эксперты из 37 стран посетили Meet Global MICE Congress в Москве
16:49
Кыргызстан и Таиланд вводят безвизовый режим для дипломатических работников
16:43
KFC рядом с теми, кому особенно важна поддержка