ИИ-мусор в YouTube: исследование выявило 20 процентов бесполезного контента

Фото из интернета. Специалисты опасаются, что алгоритмы YouTube стали идеальной средой для распространения бессмысленных роликов

Исследование сервиса Kapwing показало, что YouTube столкнулся с масштабным наплывом низкокачественного контента, созданного искусственным интеллектом. Об этом пишет издание The Guardian.

Эксперты проанализировали топ-100 каналов в 150 странах и выявили 278 аккаунтов, которые полностью состоят из ИИ-роликов. Эти «цифровые фабрики» собрали 221 миллион подписчиков и 63 миллиарда просмотров, принося владельцам доход от $117 миллионов в год.

Ситуация коснулась и системы рекомендаций. При проверке новых аккаунтов выяснилось: из первых 500 предложенных роликов 104 оказались ИИ-мусором. Это означает, что более 20 процентов стартовой ленты пользователя занимает контент, созданный исключительно ради накрутки просмотров и монетизации.

Популярные ниши ИИ-контента:

Абсурдные видео. Индийский канал Bandar Apna Dost набрал 2,4 миллиарда просмотров на сюрреалистичных битвах обезьяны с демонами.

Детский контент. Сингапурский проект Pouty Frenchie заработал около $4 миллионов на простых роликах с собакой в ярких декорациях.

Спекуляция на трагедиях. Канал The AI World использовал кадры наводнений в Пакистане, накладывая на них расслабляющую музыку.

Авторы таких каналов чаще проживают в странах со средним доходом (Индия, Нигерия, Вьетнам), где выплаты от YouTube значительно превышают местную зарплату.

Представители видеохостинга заявили, что ИИ лишь инструмент, и сервис продолжит продвигать качественный контент. Однако специалисты опасаются, что алгоритмы площадки, ориентированные на удержание внимания, стали идеальной средой для распространения бессмысленных «дофаминовых» роликов.