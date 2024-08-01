В Telegram появились браузер и магазин мини-приложений

Основатель Telegram Павел Дуров на своем канале анонсировал запуск Telegram-браузера и мини-магазина приложений.

Он отметил, что браузер позволяет пользователям переключаться между просмотром веб-сайтов и обменом сообщениями, объединяя общение с потреблением новостей. Он оснащен всеми функциями, которые пользователи ожидают от браузера, такими как поиск, закладки и несколько вкладок.

«Самое главное, Telegram Browser позволяет людям просматривать децентрализованные веб-сайты, называемые TON Sites. Это открывает мир блокчейн-основанного интернета (часто называемого Web 3.0) почти миллиарду пользователей», — написал Павел Дуров.

Кроме того, теперь пользователи могут дарить звезды своим друзьям, которые будут направлены в мини-магазине приложений. Для ознакомления с каталогом необходимо перейти во вкладку «Приложения».

«Говоря о мини-приложениях, у них есть совершенно новый способ вирусного распространения в экосистеме Telegram — через Stories, которые также получили сегодня обновление с обложками и умными анимированными виджетами погоды», — добавил Павел Дуров.

Еще одно новшество — пользователи смогут включать вспышку для селфи-камеры во время записи видеосообщений, чтобы они были более высокого качества, а при публикации видеоистории в профиле можно установить в качестве обложки любой ее кадр.