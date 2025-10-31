В России начали блокировать Telegram и WhatsApp

В нескольких регионах России начали ограничивать работу мессенджеров Telegram и WhatsApp. Об этом сообщила редакция The Moscow Times.

По словам пользователей, приложения то открываются, то перестают загружать сообщения.

Глава «Общества защиты интернета» Михаил Климарев заявил, что WhatsApp фактически перестал работать в ряде российских регионов. По его словам, мессенджеры функционируют нормально во всем мире, а значит, сбои носят локальный характер.

Михаил Климарев добавил, что «процесс полной блокировки Telegram и WhatsApp в РФ уже начался», и полная блокировка может произойти к началу 2026 года. Он сравнил ситуацию с YouTube, который начали ограничивать в середине 2024-го, а к концу года полностью заблокировали. Сейчас видеохостинг доступен только через VPN.

Если прогнозы экспертов подтвердятся, пользователям России вскоре придется искать альтернативные способы общения и обхода блокировок. Все больше людей уже устанавливают VPN-сервисы и переходят на другие платформы для связи.