Telegram в России решено заблокировать в начале апреля, сообщили источники РБК, пишет DW.

Они назвали решение о блокировке окончательным, в качестве причины упомянули якобы имевшие место случаи вербовки несовершеннолетних «для совершения противоправных действий».

К апрелю Telegram будет работать только на фронте, утверждает источник РБК, близкий к Кремлю.

Ранее создатель Telegram Павел Дуров заявил о деле против него в России и обвинил власти в том, что они боятся собственных граждан. Дурову вменяют бездействие в ответ на более чем 150 тысяч требований Роскомнадзора об удалении запрещенного контента.