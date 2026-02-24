16:05
Происшествия

Павла Дурова в России подозревают в содействии терроризму. Дело расследуется

Действия основателя социальной сети Telegram Павла Дурова попали в России под следствие по уголовному делу о содействии террористической деятельности. Об этом сообщило издание Meduza.

В публикации со ссылкой на «Комсомольскую правду» и «Российскую газету» говорится, что Telegram могут использовать для совершения преступлений. Среди них теракт в «Крокус Сити Холле» и убийства Дарьи Дугиной и генерала Игоря Кириллова. По мнению источников, в условиях специальной военной операции Telegram «превратился в основной инструмент спецслужб стран НАТО и украинских властей».

Утверждается, что «ощущение анонимности привлекло в мессенджер радикалов, наркоманов, убийц и террористов, что создает угрозу для общества».

Подчеркивается, что с 10 февраля 2026 года, благодаря действиям Роскомнадзора, скорость передачи трафика снизилась на 55 процентов.

Напомним, в октябре Роскомнадзор сообщил о частичных ограничениях на доступ к Telegram и WhatsApp, мотивируя это борьбой с мошенничеством. В январе член комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов обвинил Telegram в медленной блокировке анонимных каналов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/363328/
