Пользователи из России, США и Германии жалуются на сбои в работе Telegram

Пользователи Telegram сообщают о плохой работе мессенджера, основная масса жалоб — из России, США и Германии, следует из данных по отслеживанию сбоев в интернете Detector404, сообщают РИА Новости.

Так, за последний час насчитывается более 2,4 тысячи жалоб, а за сутки — более 5,3 тысячи. Больше всего жалоб поступает от россиян — из Санкт-Петербурга, Магаданской области и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также от пользователей из США и Германии.

Пользователи отмечают, что в приложении возникают трудности с загрузкой медиафайлов, иногда сообщения отправляются с задержкой.

Аналогичные проблемы фиксируют и пользователи из Кыргызстана.

Ранее в РФ сообщали, что проблемы могут быть связаны с ужесточением регулирования работы мессенджера со стороны Роскомнадзора, который с 2025 года усилил меры в отношении Telegram. По словам представителей ведомства, ограничения связаны с использованием платформы в незаконных целях и несоблюдением требований российского законодательства.

Официальных комментариев от администрации Telegram о причинах последних сбоев пока не поступало.
