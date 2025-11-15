Telegram за сутки заблокировал более 500 тысяч каналов и групп. Это рекорд с начала февраля 2025 года.

Согласно отчету мессенджера, 13 ноября было заблокировано 519 тысяч 645 сообществ. Это максимальный суточный показатель с 5 февраля, тогда он составлял 490 тысяч 433.

Отмечается, что всего с начала ноября было удалено более 2,8 миллиона каналов и групп, а с начала года их число превысило 34,9 миллиона.

Среди заблокированных в этом году 207 тысяч 772 сообщества были связаны с терроризмом, говорится в отчете.

Также уточняется, что с 2015 года модерация каналов и групп включает в себя жалобы пользователей и контроль на основе машинного обучения. В начале прошлого года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.