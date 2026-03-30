Telegram теперь будет уведомлять, что собеседник использует неофициальный клиент

В мессенджер Telegram планируется добавить уведомление о том, что собеседник использует неофициальный клиент мессенджера. Об этом сообщает «Код Дурова».

Уточняется, что вместе с пометкой о неофициальном клиенте собеседника пользователи будут получать предупреждение о потенциальных угрозах безопасности.

Решение принято на фоне расследования, показавшего, что альтернативное приложение Telega с 18 марта активировало скрытую функциональность, позволяющую ему перехватывать все данные между этим сервисом и сервером Telegram, пропуская их через свои обслуживающие устройства.

«[Пользователь] использует неофициальный клиент Telegram — сообщения, отправляемые этому пользователю, могут быть менее защищены» — такое сообщение будет появляться в переписке с человеком, использующим неофициальный клиент.