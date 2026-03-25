Рекламу в Telegram и YouTube без штрафов разрешили в России до конца 2026 года

Меры ответственности за распространение рекламы в Telegram и YouTube не будут применять в течение переходного периода, который продлится до конца 2026 года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Ведомство напомнило, что Закон «О рекламе» запрещает размещение материалов на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен. В связи с мерами Роскомнадзора по замедлению и ограничению работы Telegram и YouTube, ФАС усматривает в размещении там рекламы признаки нарушения. Ответственность за это несут как рекламодатели, так и распространители. Однако регулятор решил дать бизнесу время на адаптацию.

Кыргызстан стал лидером для релокации крупных российских Telegram-каналов

«Очевидно, что хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентирования на другие рекламные каналы. Поэтому в отношении рекламы в Telegram и Youtube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут», — подчеркнули в антимонопольном ведомстве.

Контроль за рекламой на платформах Instagram и Facebook (принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской), а также на VPN-сервисах продолжится в полном объеме. Размещение рекламы там категорически запрещено.

Решение ФАС принято на фоне масштабной перестройки рекламного рынка. По прогнозам экспертов, в 2026 году объем российского рынка рекламы может составить от 1 до 1,4 триллиона рублей при росте в 6–15 процентов. Интернет-сегмент в среднем прибавит 10–13 процентов.

На фоне ограничений владельцы крупных Telegram-каналов начали массово регистрировать юридические лица в странах СНГ. Одним из наиболее популярных направлений стал Кыргызстан, где предпринимателей привлекает возможность открытия ООО без вида на жительство и льготная налоговая ставка в 4 процента.
Kyrgyzstan becomes leader in relocation of major Russian Telegram channels
Кыргызстан стал лидером для релокации крупных российских Telegram-каналов
Рекламу в Telegram и YouTube без штрафов разрешили в России до конца 2026 года
