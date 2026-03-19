Кыргызстан стал лидером для релокации крупных российских Telegram-каналов

Владельцы крупных Telegram-каналов начали массово регистрировать бизнес в Кыргызстане, чтобы сохранить доходы от рекламы на фоне возможных ограничений в России. Республика возглавила список самых популярных направлений для релокации рекламных контрактов, пишет Telegram-канал Mash.

По его мнению, Кыргызстан привлекает предпринимателей максимально либеральными условиями: в стране можно открыть ООО без наличия вида на жительство. При этом упрощенная система налогообложения предполагает ставку всего в 4 процента.

Сравнение условий в других странах региона:

  • Казахстан: занимает второе место по популярности, однако требует личного присутствия в течение 7 дней для открытия счета и справку об отсутствии в реестре дисквалифицированных лиц.

  • Армения: позволяет регистрацию без ВНЖ, но налоговая нагрузка значительно выше — налог на прибыль составляет 18 процентов, а НДС — 20 процентов.

  • Беларусь: требует обязательного наличия ВНЖ для регистрации индивидуальных предпринимателей. Налоги для ИП варьируются от 20 до 30 процентов, а для ООО по упрощенной системе ставка составляет 6 процентов.

Массовый уход в иностранные юрисдикции спровоцировало заявление пресс-службы Федерального агентства связи от 5 марта 2026 года. Ведомство сообщило, что реклама в Telegram и на YouTube нарушает законодательство, так как доступ к ресурсам ограничен. Ответственность за такие интеграции лежит как на рекламодателях, так и на распространителях контента, пишет Forbes.

Кроме того, пока до конца непонятна судьба самого Telegram в России. Периодически его замедляют, обвиняя в невыполнении требований местного законодательства. Есть вероятность, что мессенджер и вовсе заблокируют.

Кыргызстан активно развивает статус регионального ИТ-хаба. Ранее в республике ввели специальный режим «Цифровой кочевник», который упрощает легализацию для специалистов из сферы технологий. Кроме того, в Бишкеке действует Парк высоких технологий, где налоговые условия еще более либеральные.

Кыргызстан стал лидером для релокации крупных российских Telegram-каналов
