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Техноблог

Компьютеры с искусственным интеллектом эксперты назвали бесполезными

Аналитики Forrester Research скептически оценили вероятность роста рынка компьютеров из-за интереса потребителей к искусственному интеллекту (ИИ). Об этом сообщает издание The Register со ссылкой на отчет.

Специалисты аналитической компании возразили экспертам, которые назвали ИИ основным драйвером роста на рынке компьютеров. В том числе аналитикам IDC, которые в конце 2023 года заявили, что продажи ПК вырастут из-за искусственного интеллекта.

В Forrester Research отметили, что сейчас на рынке есть около 50 моделей компьютеров, разработанных специально для работы с ИИ. Однако для большей части потребителей они бесполезны.

«До сих пор не существует «суперприложения» для рядового специалиста», — заметили эксперты.

По их словам, возможности ИИ поражают, однако инженеры и программисты пока не придумали, как использовать новые технологии обычному сотруднику с рядовыми задачами. Также в Forrester Research подчеркнули, что дорогие ИИ-компьютеры точно не стоят денег, которые за них просят.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/292423/
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