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Техноблог

Стартапы КР могут участвовать в акселераторе Google for Startups и Astana Hub

Международный технопарк Astana Hub объявил о запуске пятого потока Silkway Accelerator — инновационной программы поддержки стартапов в партнерстве с Google for Startups. В программе могут участвовать IT-проекты на стадиях PMF и Scale из Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, Грузии и Монголии.

Отметим, заявки на участие принимают до 24 мая.

Среди выпускников Silkway Accelerator есть проекты из КР, которые сейчас успешно масштабируются на международных рынках.

Директор офиса бизнес-программ Astana Hub Ербол Ахметов

Например, платформа NB FIT, специализирующаяся на здоровом образе жизни женщин, в рамках акселератора увеличила выручку в два раза и смогла выйти на рынки США, ОАЭ и Европейского союза.

Стартап MyStory смог повысить средний чек до $100, расширить и ускорить процесс производства, увеличить команду и оптимизировать внутренние процессы, привлечь инвестиции. В результате месячная выручка выросла в 2,5 раза.

HR-платформа Codify, предназначенная для поиска и подбора IT- и digital-специалистов, после участия в акселерации расширилась до 43 стран и запустила новый HRTech-продукт и подписочную модель. Доход компании увеличился в более чем два раза.

  • Silkway Accelerator — это интенсивный трехмесячный курс в офлайн-формате, который дает участникам возможность трансформировать свой бизнес, разработать стратегии достижения целей, масштабировать и увеличить прибыль в ускоренном режиме. В рамках курса предусмотрены обучающие сессии, мастер-классы, воркшопы, индивидуальные консультации, возможность взаимодействия с трекерами для отслеживания эффективности.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/293195/
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