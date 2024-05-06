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Общество

В городе Ош построят гибридное футбольное поле за 55,7 миллиона сомов

В Оше построят тренировочное гибридное футбольное поле в соответствии с требованиями ФИФА за 55,7 миллиона сомов. Объявление о тендере опубликовано на сайте госзакупок.

Новое футбольное поле появится в парке отдыха «Мээрим». Отметим, гибридное футбольное поле создается путем добавления искусственных газонных нитей на натуральные семена травы.

Согласно тендерной документации, под полем будет высокий фундамент, проведут канализацию, воду, тепло и газ. В стоимость тендера входят благоустройство и озеленение территории.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293279/
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