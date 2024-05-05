Реагировать на фото и видео в WhatsApp станет проще

В мессенджере WhatsApp появится новая кнопка быстрого реагирования. Как сообщил портал WABetaInfo, она изменит способ взаимодействия с медиафайлами на Android.

В последней бета-версии мессенджера появился легкий доступ к быстрым реакциям. Для этого нужно использовать специальную кнопку возле панели ответов при просмотре видео или фотографии. При нажатии появится набор из шести реакций. Это большой палец вверх, сердце, смеющееся лицо, удивленное лицо, плачущее лицо и сложенные руки. Дополнительные реакции можно увидеть, если тапнуть на значок в виде плюса.

Читайте по теме В WhatsApp можно будет звонить номерам, не добавленным в контакты

Сейчас пользователям, чтобы отреагировать на вложения, надо выйти из экрана просмотра, а затем зажать сообщение, чтобы появилась соответствующая вкладка.

Новый способ значительно ускоряет взаимодействие. Пока что функция доступна в бета-версии мессенджера ряду пользователей. По предварительным данным, включить ее самому нельзя. Предположительно функцию активируют на стороне сервера.

Сообщается, что новую панель реакций в ближайшее время получит большее количество бета-тестеров.