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Техноблог

Закон, регулирующий использование искусственного интеллекта, появится в СНГ

Постоянная комиссия Межпарламентской ассамблеи СНГ по науке и образованию одобрила проект модельного закона, регулирующего использование искусственного интеллекта. Об этом сообщил сайт организации.

В заседании участвовали депутаты парламентов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, представители научного и экспертного сообществ.

Парламентарии одобрили проект модельного закона «О технологиях искусственного интеллекта». Информацию о ходе работы над документом представил заместитель генерального директора по научной работе Объединенного института проблем информатики Национальной академии наук Беларуси Сергей Касанин.

Целью подготовки документа является создание единых правил для регулирования общественных отношений, связанных с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Данные правила должны быть направлены на улучшение жизни людей, обеспечивать безопасность и способствовать развитию экономики и социальной сферы через разработку, внедрение и использование ИИ.

«В странах СНГ необходимо установить единые определения, принципы использования ИИ и предложить общие модельные правила для нормотворчества. Это поможет создать единое пространство для развития технологий как части инновационного экономического развития региона. Документ позволит снизить экономические и административные расходы на внедрение общих технологических решений в области ИИ», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/292053/
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