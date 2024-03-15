Искусственный интеллект научился выявлять пороки сердца у новорожденных

Ученые из Швейцарского федерального технологического института обучили искусственный интеллект выявлять пороки сердца у новорожденных с точностью 80-90 процентов. Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Computer Vision (IJCV).

Исследователи начали обучение ИИ с предоставления алгоритмам сотен видеозаписей, сделанных во время УЗИ сердец 192 новорожденных. Помимо этого, набор данных включал движущиеся изображения бьющихся сердец, снятые под разными углами, а также информацию о постановке опытными детскими кардиологами диагнозов на основе этих изображений.

Чтобы протестировать диагностическую эффективность готовой модели, исследователи предоставили ей второй набор изображений УЗИ сердец младенцев, который алгоритмы ранее не анализировали. Результаты показали, что модель ИИ оказалась способна поставить правильный диагноз примерно в 80-90 процентах случаев. Также новый алгоритм верно определял тяжесть заболевания с точностью 65-85 процентов.

По мнению исследователей, медицинские учреждения, в которых работают высококвалифицированные специалисты, в будущем могли бы использовать эту модель для снижения рабочей нагрузки на сотрудников и повышения точности диагностики.