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Техноблог

Зонд для изучения обратной стороны Луны запустил Китай

Китай объявил о старте космической миссии «Чанъэ-6». В ее рамках впервые с малоизученной обратной стороны Луны соберут грунт для исследований, сообщил телеканал Euronews.

Лунный зонд должен совершить посадку на обратной стороне Луны и собрать образцы грунта с ее поверхности.

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Миссия, рассчитанная на 53 дня, проводится впервые в истории космических исследований. Ракета-носитель с зондом «Чанъэ-6» стартовала сегодня, 4 мая, с космодрома «Вэньчан» на острове Хайнань.

По плану космический аппарат достигнет лунной орбиты, затем его посадочный модуль прилунится в бассейне Южный полюс — Эйткен. Это удаленная сторона Луны, которую никогда не видно с Земли.

«Чанъэ-6» должен собрать примерно 2 килограмма грунта при помощи установки для бурения и роботизированного устройства-ковша. Образцы поместят в специальные контейнеры. Вместе с ними модуль вернется на орбитальный аппарат, чтобы затем отправиться обратно на Землю. Приземление должно произойти в середине декабря на севере КНР.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/293199/
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