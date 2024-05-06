До конца мая планируют сделать операции по пересадке печени в медклинике ОшГУ

Первые операции по пересадке печени на базе медклиники ОшГУ планируют делать в конце мая. Об этом сообщили в Минздраве.

Сегодня, 6 мая, глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев посетил медицинскую клинику ОшГУ, ознакомился с подготовительными работами для проведения операций по трансплантации печени и встретился с врачами.

В клинике открыто отделение трансплантологии, которое оснащают медицинским оборудованием и мебелью, необходимыми для операций по пересадке печени.

Операции по пересадке печени на базе клиники ОшГУ планируют провести в сотрудничестве с врачами клиники Тургута Озала Университета Инону Турции.

«Сейчас пациенты, нуждающиеся в пересадке печени, обращаются и получают консультации врачей. Готовят к операции первые пять человек. Ожидается, что их сделают в конце мая», — отметили в Минздраве.