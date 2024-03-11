Инженер из Сан-Франциско создал дрон с ИИ для преследования людей

Инженер-энтузиаст из Сан-Франциско (США) Луис Венус за несколько часов создал воздушный дрон с искусственным интеллектом, способный опознать человека по лицу и преследовать его. О подробном отчете Луиса Венуса о разработке устройства в X сообщило издание Live Science.

Специалисту помог друг-программист Роберт Лукошко. За $115 они купили обычный дрон с камерой и перепрограммировали его на преследование человека. Для этого энтузиасты «научили» устройство опознавать людей по лицу при помощи технологии ИИ. При обнаружении заданного программой человека дрон резко разгоняется и летит прямо к нему, идя на таран.

Инженеры рассказали, что создали устройство исключительно в развлекательных целях. Разрешения встроенной камеры хватило для того, чтобы дрон мог опознавать нужного человека в плотном пешеходном трафике примерно с 10 метров.

«Мне показалось забавной идея создания дрона, который мог бы играть с человеком в догонялки», — написал Луис Венус.

Разработчик также признался, что то, как просто ему удалось реализовать задумку, его ужаснуло. По его словам, любой человек может взять 100 дешевых дронов, привязать к ним небольшие заряды взрывчатки и натравить на обидчиков.