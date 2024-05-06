Молодежный чемпионат Азии по боксу. Кыргызстанец выиграл серебряную медаль

В Астане (Казахстан) сегодня проходят финальные встречи молодежного чемпионата Азии по боксу. Эфир можно посмотреть на YouTube-канале Азиатской конфедерации бокса.

В весовой категории до 51 килограмма Зафарбек Камилов встретился с представителем Индии. Судьи отдали победу сопернику кыргызстанца — 5:0.

Сегодня свои поединки за золото также проведут Амантур Джумаев (до 54 килограммов) и Мухаммадазиз Закиров (до 80 килограммов).

Отметим, шесть спортсменов из Кыргызстана стали бронзовыми призерами турнира.