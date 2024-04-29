В смартфонах Huawei нашли функцию «раздевания» людей на фотографиях

Искусственный интеллект (ИИ) в новых смартфонах Huawei способен «раздевать» людей на фотографиях. Об этом сообщает издание Guang Ming Daily.

По словам журналистов медиа, в устройствах серии Huawei Pura 70 присутствуют ИИ-функции, способные редактировать фотографии, в частности удалять лишние объекты на снимках. Некоторые из первых пользователей девайсов рассказали в соцсетях, что ИИ может в том числе «раздевать» людей.

Фото Guang Ming Daily

Потребители поделились изображениями, на которых видно, что встроенная в телефон нейросеть способна удалять некоторые элементы одежды у людей на фотографиях. При этом в Huawei не рассказывали об этой функции. Пользователи, которые нашли ее в гаджетах Huawei Pura 70, заметили, что опция работает довольно эффективно.

В Huawei отреагировали на сообщения в соцсетях. В корпорации заявили, что инструменты ретуширования на основе ИИ действительно способны убирать некоторые детали на фотографиях, однако функция работает не так, как положено. Представители фирмы пообещали устранить неполадки в следующем обновлении.