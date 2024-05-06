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Происшествия

Землетрясение силой 3 балла произошло в Иссык-Кульской области

В Иссык-Кульской области произошло землетрясение. Об этом сообщает МЧС.

По информации Института сейсмологии, 6 мая в 10.12 на территории Казахстана зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,5 балла по шкале МСК-64.

Очаг находился в 30 километрах к северо-востоку от села Кызыл-Жар в Ак-Суйском районе и 80 километрах к северо-востоку от Каракола (Иссык-Кульская область).

Толчки до 3 баллов ощущались в селах Жыргалан, Кызыл-Жар, Ак-Булун, Ак-Булак, Ак-Чий, Нововознесеновка, Боз-Учук Ак-Суйского района, в селе Сары-Тологой Тюпского района, до 2,5 балла в селах Сары-Камыш, Теплоключенка, Чон-Таш, Байзак Ак-Суйского района и в селах Токтоян, Кен-Суу, Качыбек, Отрадном, Тасма, Арал Тюпского района.

По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293293/
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