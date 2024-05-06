Строительство моста через Восточный БЧК в Бишкеке обойдется в 23 миллиона сомов

На строительство моста через Восточный БЧК по улице Шукурова с выходом на улицу Медерова планируется потратить 23,1 миллиона сомов. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

По его данным, тендер объявил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии.

Уточняется, что работы должны быть выполнены до 30 ноября.

Отметим, муниципалитет анонсировал, что с 24 марта начинаются работы по строительству моста на улице Шукурова с выходом на улицу Медерова, чтобы машины могли по нему выезжать на улицу Ахунбаева. Ширина моста — 15 метров, включая пешеходную дорожку.

«Стоит заметить, что улица Шукурова — главная улица районного значения. Ее верхняя сторона начиналась от улицы Ахунбаева, а нижняя примыкала к каналу и упиралась в тупик. Реализация проекта соединит улицы Ахунбаева и Медерова», — сказали в мэрии.

В дальнейшем планируется, что от улицы Медерова будет реконструирована улица Карадарьинская с выходом на улицу Толстого, где ее соединят с улицей Суюмбаева.

Ранее в муниципалитете сообщили, что в столице появятся три новые трассы, соединяющие улицу Ахунбаева и проспект Жибек Жолу. Дороги станут альтернативами улицам 7 Апреля (бывшая Алма-Атинская), Абдрахманова и проспекту Чингиза Айтматова. На улицу Толстого через железную дорогу выведут улицы Фучика, Бакаева и Суюмбаева. Подготовительные работы на этих участках уже начаты.

Фото на главной: 24.kg — строительство моста в Бишкеке, архивное фото