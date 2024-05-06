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Происшествия

В одном из развлекательных центров Бишкека произошел пожар

В торгово-развлекательном центре «Космопарк» произошло возгорание. Об этом 24.kg сообщили в МЧС.

По информации ведомства, примерно в 11.00 поступило сообщение о том, что на улице Юнусалиева, 40а вспыхнул пожар.

На место происшествия выехали пять пожарных расчетов. Однако, как добавили в МЧС, сотрудникам заведения удалось самостоятельно потушить огонь до их прибытия.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на втором этаже, площадь возгорания — 20 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293299/
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