В одном из развлекательных центров Бишкека произошел пожар

В торгово-развлекательном центре «Космопарк» произошло возгорание. Об этом 24.kg сообщили в МЧС.

По информации ведомства, примерно в 11.00 поступило сообщение о том, что на улице Юнусалиева, 40а вспыхнул пожар.

На место происшествия выехали пять пожарных расчетов. Однако, как добавили в МЧС, сотрудникам заведения удалось самостоятельно потушить огонь до их прибытия.

По предварительным данным, огонь вспыхнул на втором этаже, площадь возгорания — 20 квадратных метров.

Причина пожара устанавливается. Пострадавших нет.