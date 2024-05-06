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Из Кыргызстана в Россию пытались незаконно ввезти таблетки для похудения

Из Кыргызстана в РФ пытались незаконно ввезти контрабанду препаратов, содержащих сильнодействующие вещества. Об этом сообщают российские СМИ.

По их данным, груз перехвачен на пункте пропуска «Веселоярск» в рамках совместной операции таможенников и пограничников ФСБ России по Алтайскому краю.

Во время досмотра правоохранители нашли 34 упаковки с медикаментами, спрятанные среди товаров народного потребления.

Изъятые препараты отправили на исследование, которое показало, что в их составе содержится запрещенный к свободному обороту в России сибутрамин общим весом более 146 граммов, который присутствует в составе таблеток для похудения.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам контрабанды сильнодействующих веществ. Виновникам грозит наказание в виде лишения свободы от трех до семи лет с возможным штрафом до 1  миллиона рублей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/293297/
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