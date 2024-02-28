Акылбек Жапаров вновь напомнил о намерении создать чат GPT на кыргызском языке

«В этом году мы обновим наши суперкомпьютеры последней линейкой NVidia и на базе их языкового корпуса сможем создать кыргызский аналог чата GPT», — завил председатель кабинета министров Акылбек Жапаров на форуме Digital Kyrgyzstan.

По его словам, в этом направлении кабмин открыт для совместной работы с IT-сообществом. Чиновник считает крайне важным создать языковой корпус кыргызского языка. Необходимая оцифровка большего объема данных на кыргызском языке.

«Я считаю, что это задача не только правительства, но и каждого гражданина. Поэтому мы будем привлекать волонтеров для этой работы и открыты инициативам со стороны бизнеса. Кроме того, будет создан центр инновационных технологий, который будет заниматься развитием и их внедрением. Это будет негосударственное учреждение, финансирование которого будет осуществляться за счет государственных субсидий, программ и спонсорской помощи. Я считаю, что эти шаги помогут нам дальше продвинуться в развитии кыргызского искусственного интеллекта. И наши государственные органы и бизнес совместно будут применять эту технологию для наших граждан», — отметил Акылбек Жапаров.

Глава кабмина также подчеркнул, что в цифровой экономике информационные технологии играют ключевую роль во многих аспектах, в том числе в процессах хранения и обработки персональных данных, взаимодействия с клиентами и государственными системами.

«Меня очень волнует возможность искусственного интеллекта в нашей стране. Популярное среди правозащитников понятие «цифровое неравенство» я ощущаю через отсутствие у Siri и «Алисы» кыргызского языка. В прошлом году для обучения искусственного интеллекта кыргызскому языку за счет бюджета был приобретен суперкомпьютер. Он позволил сделать первые шаги по распознанию кыргызской речи. Уже сейчас по государственным радиоканалам цифровой диктор читает новости. Но перед нами стоит еще много задач, если мы хотим идти в ногу со временем», — заключил он.

Ранее глава кабмина заявлял, что в Кыргызстан приедет один из разработчиков чата GPT.