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Техноблог

Государственные приложения начнут помечать в Google Play Store

Google начнет помечать специальным значком приложения, которые для Android выпускают правительства различных государств. Об этом сообщил портал 9to5Google.

Значок в виде домика с треугольной крышей и тремя колоннами с подписью Government («Правительство») появится у приложений в Google Play Store. Таким лейблом будут помечать программы, разработанные властями.

Значок можно увидеть в главной ленте приложений и на отдельных страницах, а также в результатах поиска и списках. При нажатии на него появится информация о том, что подтверждена связь программы с каким-либо государственным учреждением. Благодаря этому пользователи смогут убедиться, что перед ними официальное приложение, а не мошенническое.

9to5Google
Фото 9to5Google. Государственные приложения

Пока значком помечают приложения из Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Индонезии, Канады, Мексики, США, Южной Кореи и Японии. Например, он есть у приложения NASA и американского Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). Отмечается, что в Play Store тестировали новую функцию на протяжении нескольких месяцев.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/293215/
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