Ученые создали калькулятор, который определяет дату смерти пожилых

Канадские ученые создали калькулятор, который прогнозирует наиболее точное время смерти пожилого человека. Об этом говорится в статье, опубликованной в медицинском журнале Cmaj.

Он работает на основе данных, которые были собраны в ходе наблюдений за 491 тысячей людей, за которыми ухаживали на дому.

Причиной создания такого калькулятора послужило то, что в Канаде по статистике лишь 20 процентов пожилых людей получают должный уход в последний год своей жизни. Большинство же стариков и вовсе умирают по непредсказуемым причинам. Благодаря такому устройству врачи и родственники смогут лучше понять, в чем нуждается человек.

Ученые лишний раз подтвердили уже давно известный факт: повседневное состояние и поведение человека может лучше указать на скорую смерть, нежели наличие серьезной болезни. Пожилой человек может терять много сил, поэтому не всегда в состоянии готовить себе еду или убираться, и это может довольно значительно приблизить дату смерти.

Перед тем как начать пользоваться таким приложением, людям будет необходимо хорошо изучить историю болезни пожилого человека и внести много сведений. Ведь данные, на основе которых работает калькулятор, собирались более четырех лет, говорится в статье.

Теперь благодаря программе можно будет не только узнать приблизительную дату смерти человека, но и обеспечить лучший уход за ним в последние дни его жизни.