20:38
USD 84.79
EUR 100.65
RUB 1.16
Техноблог

Ученые создали калькулятор, который определяет дату смерти пожилых

Канадские ученые создали калькулятор, который прогнозирует наиболее точное время смерти пожилого человека. Об этом говорится в статье, опубликованной в медицинском журнале Cmaj.

Он работает на основе данных, которые были собраны в ходе наблюдений за 491 тысячей людей, за которыми ухаживали на дому.

Причиной создания такого калькулятора послужило то, что в Канаде по статистике лишь 20 процентов пожилых людей получают должный уход в последний год своей жизни. Большинство же стариков и вовсе умирают по непредсказуемым причинам. Благодаря такому устройству врачи и родственники смогут лучше понять, в чем нуждается человек.

Ученые лишний раз подтвердили уже давно известный факт: повседневное состояние и поведение человека может лучше указать на скорую смерть, нежели наличие серьезной болезни. Пожилой человек может терять много сил, поэтому не всегда в состоянии готовить себе еду или убираться, и это может довольно значительно приблизить дату смерти.

Перед тем как начать пользоваться таким приложением, людям будет необходимо хорошо изучить историю болезни пожилого человека и внести много сведений. Ведь данные, на основе которых работает калькулятор, собирались более четырех лет, говорится в статье.

Теперь благодаря программе можно будет не только узнать приблизительную дату смерти человека, но и обеспечить лучший уход за ним в последние дни его жизни.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/199963/
просмотров: 136
Версия для печати
Материалы по теме
Скончался режиссер Владимир Меньшов
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще десять человек
В Бишкеке на остановке скончался мужчина
Премьер-министра Канады просят расследовать деятельность Centerra на Кумторе
Не паниковать. Какие еще рекомендации пожилым в условиях COVID-19 дают медики
Мужчина умер после инъекции. Антибиотик купил на Ошском рынке
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались девять человек
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались пять человек
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались пять человек
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались шесть человек
Популярные новости
Летающий автомобиль совершил первый междугородний полет Летающий автомобиль совершил первый междугородний полет
Ученые выяснили, тупеют&nbsp;ли люди от&nbsp;смартфонов и&nbsp;компьютеров Ученые выяснили, тупеют ли люди от смартфонов и компьютеров
TikTok увеличил продолжительность роликов в&nbsp;три раза TikTok увеличил продолжительность роликов в три раза
Samsung объявила устройства, которые анонсирует в&nbsp;августе Samsung объявила устройства, которые анонсирует в августе
Бизнес
MegaCom стремительно увеличивает мощность и&nbsp;охват сети 4G&nbsp;LTE MegaCom стремительно увеличивает мощность и охват сети 4G LTE
Собственная недвижимость в&nbsp;Турции&nbsp;&mdash; мечта или реальность? Собственная недвижимость в Турции — мечта или реальность?
Погасить кредит от&nbsp;банка &laquo;‎Бай-Тушум&raquo; теперь можно в&nbsp;отделениях почты Погасить кредит от банка «‎Бай-Тушум» теперь можно в отделениях почты
Где и когда смотреть матчи за финал Евро-2020? Италия — Испания, Англия — Дания Где и когда смотреть матчи за финал Евро-2020? Италия — Испания, Англия — Дания
6 июля, вторник
20:29
Ученые создали калькулятор, который определяет дату смерти пожилых Ученые создали калькулятор, который определяет дату сме...
20:16
В селе Чуй нашли труп мужчины. Милиция просит помочь опознать
20:01
Ищут неработающие лампочки. Мэрия Бишкека о включенных фонарях на площади
19:49
Похищение Орхана Инанды. Адвокат обратилась в Генпрокуратуру
19:45
В Кыргызстане хотят упростить процедуру снятия с воинского учета