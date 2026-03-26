Сердечно-сосудистые заболевания лидируют в структуре смертности населения КР

По информации госучреждения «Кызмат», в январе 2026 года в органах ЗАГС зарегистрировали 2,7 тысячи умерших. Об этом говорится в отчете Национального статистического комитета.

По его данным, показатель смертности составил 4,3 на 1 тысячу населения. Для сравнения: в январе 2025-го он составлял 5 на тысячу населения.

В общем числе умерших по причинам смерти на болезни системы кровообращения пришлось более половины (55 процентов) случаев, новообразования — 12 процентов, внешние причины смерти — 7 процентов, болезни органов дыхания — 6 процентов.

Отметим, что сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) не первый год остаются основной причиной смертности населения Кыргызстана.

Болезни сердца. Станет ли высокотехнологичная кардиохирургия доступнее в КР

По данным медиков, болезни сердца и сосудов молодеют, и особую тревогу вызывают высокие показатели преждевременной смертности среди людей трудоспособного возраста. Каждый год около 20 тысяч граждан от 30 до 60 лет преждевременно уходят из жизни от ССЗ.

В стране реализуют национальную программу «Здоровое сердце», одна из ключевых задач которой — создание новой модели высокотехнологичного сердечно-сосудистого кластера на базе Национального центра кардиологии и терапии. Закуплено оборудование и для региональных кардиологических центров в Балыкчи, Таласе и Нарыне.

В целях профилактики на первичном уровне внедрили чекап-модуль по восьми параметрам для каждой семьи: отказ от курения, правильное питание, физическая активность, измерение индекса массы тела, контроль артериального давления, уровня сахара и холестерина в крови, а также здоровый сон.
