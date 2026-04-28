От чего чаще всего умирают кыргызстанцы, рассказали в Нацстаткоме

По информации госучреждения «Кызмат», в январе — феврале 2026 года в органах ЗАГС зарегистрировали 5,4 тысячи умерших. Об этом говорится в отчете Национального статистического комитета.

По его данным, показатель смертности составил 4,5 на 1 тысячу населения. Для сравнения: за аналогичный период 2025-го — 4,8 на тысячу населения.

Основными причинами смерти кыргызстанцев стали:

болезни системы кровообращения — 54 процента случаев;

новообразования — 13 процентов;

болезни органов дыхания — 7 процентов;

внешние причины (транспортные травмы, случайные отравления алкоголем, самоубийства и убийства) — 7 процентов.

Отметим, что сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) не первый год остаются основной причиной смертности населения Кыргызстана.

По данным медиков, болезни сердца и сосудов молодеют, и особую тревогу вызывают высокие показатели преждевременной смертности среди людей трудоспособного возраста. Каждый год около 20 тысяч граждан от 30 до 60 лет преждевременно уходят из жизни от ССЗ.

В стране реализуют национальную программу «Здоровое сердце», одна из главных задач которой — создание новой модели высокотехнологичного сердечно-сосудистого кластера на базе Национального центра кардиологии и терапии. Закуплено оборудование и для региональных кардиологических центров в Балыкчи, Таласе и Нарыне.

В целях профилактики на первичном уровне внедрили чекап-модуль по восьми параметрам для каждой семьи: