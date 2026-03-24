13:21
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.04
Общество

Ежегодно в Кыргызстане от туберкулеза умирает до 200 человек

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Кыргызстане стабильная, отмечается тенденция снижения заболеваемости, но случаи все еще регистрируются. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель министра здравоохранения Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, ежегодно в республике регистрируется более 3,8 тысячи больных, умирает до 200 человек.

«То есть можно говорить о санитарно-эпидемиологическом неблагополучии по данному заболеванию. Мы должны идти на ликвидацию. Вместе с тем остается проблема раннего выявления, прерывания пациентами лечения по различным причинам, есть и лекарственно-устойчивые формы заболевания. Важную роль играет миграция, бедность и другие социальные факторы», — сказала Гульбара Ишенапысова.

Читайте по теме
Она добавила, что Минздравом утвержден план мероприятий на время месячника борьбы с туберкулезом. Кроме медработников, к ним привлекли студентов, молодежь, общественные организации, образовательные учреждения, партнеров.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным за 2025 год, показатель заболеваемости составляет 52,1 случая туберкулеза на 100 тысяч населения, смертность отмечена на уровне 2,1 случая на 100 тысяч населения.

Самые высокие показатели заболеваемости и смертности в Кыргызстане зафиксировали в 2001-м. Тогда заболеваемость составляла 168 случаев на 100 тысяч населения, а смертность — 27 случаев на 100 тысяч населения.

Однако по сравнению с 2001 годом показатели заболеваемости туберкулезом снизились почти в три раза. С 1996-го в стране реализовали пять противотуберкулезных программ.

Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367225/
просмотров: 135
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели будут дожди. Прогноз погоды на&nbsp;23-25 марта В Бишкеке в начале недели будут дожди. Прогноз погоды на 23-25 марта
Пять казанов бешбармака и&nbsp;100-метровый чучук приготовили в&nbsp;Нарыне к&nbsp;Ноорузу Пять казанов бешбармака и 100-метровый чучук приготовили в Нарыне к Ноорузу
Отопление в&nbsp;Бишкеке отключат на&nbsp;следующей неделе&nbsp;&mdash; мэрия Отопление в Бишкеке отключат на следующей неделе — мэрия
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Бизнес
Spring Festival в&nbsp;Royal Central Park: более 5&nbsp;тысяч гостей и&nbsp;фейерверк-шоу Spring Festival в Royal Central Park: более 5 тысяч гостей и фейерверк-шоу
Весна в&nbsp;Бишкек приходит вместе с&nbsp;Ноорузом Весна в Бишкек приходит вместе с Ноорузом
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил квартиру и&nbsp;объявил новую акцию на&nbsp;1&nbsp;миллион сомов «Банк Компаньон» вручил квартиру и объявил новую акцию на 1 миллион сомов
&laquo;Оптима Банк&raquo; предлагает агрокредит от&nbsp;19&nbsp;процентов годовых «Оптима Банк» предлагает агрокредит от 19 процентов годовых
24 марта, вторник
13:02
Ежегодно в Кыргызстане от туберкулеза умирает до 200 человек Ежегодно в Кыргызстане от туберкулеза умирает до 200 че...
12:59
В Нижне-Серафимовском интернате у 15 пожилых нет паспортов
12:53
В Бишкеке с госоргана взыскали почти 1,8 миллиона сомов госпошлины
12:52
В апреле дорогу Арашан — Чункурчак заасфальтируют — Минтранс
12:36
В Чуйской области после капремонта откроется областной роддом на 100 коек