Ежегодно в Кыргызстане от туберкулеза умирает до 200 человек

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в Кыргызстане стабильная, отмечается тенденция снижения заболеваемости, но случаи все еще регистрируются. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель министра здравоохранения Гульбара Ишенапысова.

По ее словам, ежегодно в республике регистрируется более 3,8 тысячи больных, умирает до 200 человек.

«То есть можно говорить о санитарно-эпидемиологическом неблагополучии по данному заболеванию. Мы должны идти на ликвидацию. Вместе с тем остается проблема раннего выявления, прерывания пациентами лечения по различным причинам, есть и лекарственно-устойчивые формы заболевания. Важную роль играет миграция, бедность и другие социальные факторы», — сказала Гульбара Ишенапысова.

Она добавила, что Минздравом утвержден план мероприятий на время месячника борьбы с туберкулезом. Кроме медработников, к ним привлекли студентов, молодежь, общественные организации, образовательные учреждения, партнеров.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным за 2025 год, показатель заболеваемости составляет 52,1 случая туберкулеза на 100 тысяч населения, смертность отмечена на уровне 2,1 случая на 100 тысяч населения.

Самые высокие показатели заболеваемости и смертности в Кыргызстане зафиксировали в 2001-м. Тогда заболеваемость составляла 168 случаев на 100 тысяч населения, а смертность — 27 случаев на 100 тысяч населения.

Однако по сравнению с 2001 годом показатели заболеваемости туберкулезом снизились почти в три раза. С 1996-го в стране реализовали пять противотуберкулезных программ.

Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом.