Общество

Более 80 процентов смертей в Кыргызстане связаны с неинфекционными заболеваниями

В Кыргызстане более 80 процентов смертей связаны с хроническими неинфекционными заболеваниями, а ключевыми факторами риска являются употребление табака и алкоголя, нездоровое питание и низкая физическая активность. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Бакытбек Кадыралиев.

МЗ КР
Фото МЗ КР
По его словам, данные заболевания остаются одним из основных вызовов для системы здравоохранения. Эффективная профилактика требует не только медицинских, но и регуляторных и межсекторальных решений, направленных на формирование среды, способствующей здоровому образу жизни.

Чиновник отметил, что в республике реализуют национальную программу «Здоровый человек — процветающая страна» (2019-2030) и внедряют подходы, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Среди ключевых направлений — усиление мер по борьбе с табаком, развитие политики здорового питания, ограничение потребления сахара, соли и трансжиров, развитие профилактики и раннего выявления факторов риска на уровне первичной медико-санитарной помощи.

Отдельное внимание уделяется внедрению клинических протоколов раннего выявления гипертонии, диабета и других факторов риска, развитию цифровых инструментов здравоохранения и повышению роли медицинских сестер в профилактической работе. Также в стране реализуют программы активного долголетия, создают школьные комитеты здоровья и развивают коммуникационные кампании, направленные на формирование культуры здорового образа жизни.
