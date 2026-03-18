Более 80 процентов смертей в Кыргызстане связаны с неинфекционными заболеваниями

В Кыргызстане более 80 процентов смертей связаны с хроническими неинфекционными заболеваниями, а ключевыми факторами риска являются употребление табака и алкоголя, нездоровое питание и низкая физическая активность. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Бакытбек Кадыралиев.
Чиновник отметил, что в республике реализуют национальную программу «Здоровый человек — процветающая страна» (2019-2030) и внедряют подходы, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. Среди ключевых направлений — усиление мер по борьбе с табаком, развитие политики здорового питания, ограничение потребления сахара, соли и трансжиров, развитие профилактики и раннего выявления факторов риска на уровне первичной медико-санитарной помощи.
Отдельное внимание уделяется внедрению клинических протоколов раннего выявления гипертонии, диабета и других факторов риска, развитию цифровых инструментов здравоохранения и повышению роли медицинских сестер в профилактической работе. Также в стране реализуют программы активного долголетия, создают школьные комитеты здоровья и развивают коммуникационные кампании, направленные на формирование культуры здорового образа жизни.