SpaceX планирует к осени обеспечить весь мир беспроводным интернетом

Космическая компания SpaceX запланировала к сентябрю предоставить спутниковый интернет по всему миру. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главного операционного директора SpaceX Гвинна Шотвелла.

Как только 1,8 тысячи спутников достигнут своих орбит, у компании будет глобальное покрытие — это должно произойти в сентябре 2021 года. При этом SpaceX еще нужно договариваться с местными регулирующими органами и получать разрешение на предоставление телекоммуникационных услуг. В настоящий момент Starlink работает в бета-версии в 11 странах.

Всего компания собирается вывести на орбиту свыше 12 тысяч спутников общей стоимостью более $10 миллиардов.

В мае 2021 года основатель SpaceX Илон Маск объявил, что компания уже получила свыше 500 тысяч предзаказов на получение услуг Starlink.