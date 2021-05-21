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Техноблог

Чат с эффектом присутствия. Google представила новую разработку

Фото из интернета. Project Starline

Google представила Project Starline — «голографический» чат с эффектом присутствия. В компании утверждают, что у пользователей возникает ощущение, что они сидят рядом и могут взаимодействовать в реальном времени.

Представьте, что вы смотрите через своего рода волшебное окно и видите через это окно другого человека в натуральную величину и в трех измерениях. Вы можете говорить с ним, жестикулировать и смотреть в глаза.

Google

Технология еще не готова к массовому использованию. В настоящий момент платформа представляет собой большую кабину с десятками камер и датчиков для фиксации внешности человека с разных ракурсов. Изображения, видео и карта глубины отправляются на специальный сервер, где объединяются в 3D-модель, которая уже транслируется собеседнику.

Google сообщает, что проект стал возможен благодаря исследованиям в области компьютерного зрения, машинного обучения, пространственного звука и декодирования в реальном времени.

Project Starline также использует специальную систему отображения светового поля, которая и создает ощущение объема без очков или гарнитуры. 65-дюймовый дисплей способен отображать визуальную информацию в зависимости от угла обзора наблюдателя. Это означает, что собеседник на экране обретает глубину, а его движения демонстрируют эффект, известный как параллакс.

Таким образом, даже если вы наклоняетесь из стороны в сторону во время разговора, изображение будет «подстраиваться» под ваш взгляд.

В настоящее время Project Starline доступен лишь в офисах Google и полагается на узкоспециализированное оборудование, изготовленное на заказ. Тем не менее в компании считают, что именно так и должны развиваться технологии общения между людьми, и со временем они неизбежно станут более доступными.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/194829/
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