23:45
USD 87.45
EUR 101.38
RUB 1.12
Техноблог

OpenAI обновила голосовой режим в ChatGPT для более интерактивного общения

OpenAI обновила голосовой режим в ChatGPT, интегрировав его с основным интерфейсом чата. Теперь во время голосового диалога окно переписки остается открытым, а расшифровка речи отображается в режиме реального времени, сообщили разработчики на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

В рамках обновления сервис получил расширенные мультимедийные возможности: чат-бот может отправлять пользователям ссылки на товары, отображать карты, изображения, а также выводить погодные виджеты прямо в процессе общения в режиме реального времени.

При необходимости пользователи могут вернуться к прежнему формату работы голосового режима. Для этого нужно открыть раздел «Персонализация», перейти в пункт «Расширенные» и выбрать опцию «Отдельный режим». В этом режиме интерфейс отображается в виде анимированной сферы, а текстовая расшифровка диалога становится доступной только после его завершения.

В настройках пользователи могут также выбрать несколько типов голосов, включая мужские и женские варианты.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/352418/
просмотров: 37
Версия для печати
Материалы по теме
ChatGPT начал проверять возраст пользователей с помощью паспорта
YouTube тестирует встроенный мессенджер в мобильном приложении
Google представила свою самую мощную нейросеть
Нейросеть Grok будет ежедневно обрабатывать около 100 миллионов постов в X
Покупки в PlayStation Store теперь можно оплачивать картами стран СНГ
Технологию, позволяющую «общаться» с умершими родственниками, создали в США
В соцсети X появился полноценный мессенджер с шифрованием
Telegram за сутки заблокировал более 500 тысяч каналов и групп: это рекорд
В MacBook появится студийное освещение для видеозвонков
Ученые из Гарварда создали первый квантовый компьютер, работающий бесконечно
Популярные новости
Кыргызские ученые создали&nbsp;ИИ мирового уровня для мониторинга растений Кыргызские ученые создали ИИ мирового уровня для мониторинга растений
ChatGPT начал проверять возраст пользователей с&nbsp;помощью паспорта ChatGPT начал проверять возраст пользователей с помощью паспорта
Meta скрыла собственное исследование о&nbsp;негативном влиянии Facebook на&nbsp;психику Meta скрыла собственное исследование о негативном влиянии Facebook на психику
Илон Маск начал продавать пользовательские имена в&nbsp;X (Twitter) Илон Маск начал продавать пользовательские имена в X (Twitter)
Бизнес
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: бесплатная доставка, скидки и&nbsp;розыгрыш квартиры «Зеленая пятница» в MMarket: бесплатная доставка, скидки и розыгрыш квартиры
MEGA запускает серию эксклюзивных акций к&nbsp;Black Friday MEGA запускает серию эксклюзивных акций к Black Friday
&laquo;Ариус КейДжи&raquo;: рост, качество и&nbsp;лидерство в&nbsp;строительной отрасли Кыргызстана «Ариус КейДжи»: рост, качество и лидерство в строительной отрасли Кыргызстана
Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в&nbsp;Чуйской области Волонтеры KOICA завершили третий этап проекта в Чуйской области
27 ноября, четверг
23:40
OpenAI обновила голосовой режим в ChatGPT для более интерактивного общения OpenAI обновила голосовой режим в ChatGPT для более инт...
23:04
Парламент Италии единогласно признал фемицид уголовным преступлением
22:45
Завершился госвизит президента России Владимира Путина в Кыргызстан
22:41
Редкий документ об основании корпорации Apple выставят на аукцион
22:20
Бишкекские самбисты стали победителями на международном турнире в Казахстане